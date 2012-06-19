Samsung Galaxy S3, prezzo a 569 euro su Pixmania

[caption id="attachment_360" align="aligncenter" width="591" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 protagonista dell'eterna telenovela, per quanto riguarda il suo prezzo, considerando che i rivenditori, soprattutto quelli online, si stanno dando battaglia a colpi di offerte e proposte più o meno interessanti, per tutti coloro che sono fortemente interessati all'acquisto del nuovo modello Android. Oggi, ad esempio, possiamo segnalarvi un nuovo cambiamento del prezzo per il Samsung Galaxy S3, presso una piattaforma e-commerce molto conosciuta, come nel caso di Pixmania. Il sito in questione, infatti, aveva lanciato in un primo momento lo smartphone al prezzo di 552 euro (per la precisione, lo scorso fine settimana) , per poi innalzare il costo per gli utenti a quasi 600 euro. Ora registriamo una nuova variazione per il prezzo del Samsung Galaxy S3, considerando che da qualche ora il dispositivo è disponibile a 569 euro, con la possibilità di scegliere tra il colore bianco e il Pebble Blue. Clicca qui per sfruttare questo prezzo per il Samsung Galaxy S3.