Samsung Galaxy S3 e iPhone 4S, confronto tra gli spot

[caption id="attachment_368" align="aligncenter" width="470" caption="iPhone 4S"] [/caption] Samsung Galaxy S3 contro iPhone 4S non solo dal punto di vista tecnico e, volendo, per quanto concerne il prezzo, ma anche a proposito dell'aspetto pubblicitario, considerando che in questi giorni ci si può facilmente imbattere, in rapida successione, negli spot che mettono in risalto le caratteristiche distintive dell'uno e dell'altro. Gli utenti più addentrati nel settore smartphone, probabilmente conoscono già al meglio le peculiarità sia del Samsung Galaxy S3, sia dell'iPhone 4S, ma questo nuovo fronte va comunque preso in considerazione, alla luce del fatto che è sempre piuttosto vasta la fetta di utenza che può essere collocata sotto la voce degli "indecisi". Spazio ai video, dunque, e al duello degli spot che vede ancora una volta protagonisti il Samsung Galaxy S3 e l'iPhone 4S, vale a dire il top, dal punto di vista dell'innovazione tecnologica: quale il più convincente? Spot Samsung Galaxy S3: Spot iPhone 4S: