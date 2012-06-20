Samsung Galaxy S3 e iPhone 4S, fotocamera confrontata con l'HTC One X

[caption id="attachment_372" align="aligncenter" width="600" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 e iPhone 4S protagonisti dell’ennesimo confronto diretto delle ultime settimane. Questa volta a condurre lo studio è stato lo staff di Cnet, che ha deciso di mettere l’uno contro l’altro i due principali esponenti del mercato smartphone, a proposito di un tema come la qualità della fotocamera, includendo nella sfida anche un altro modello Android, come l’HTC One X. [caption id="attachment_373" align="aligncenter" width="600" caption="iPhone 4S"] [/caption] Cnet, nel dettaglio, è giunto alla conclusione che i tre dispositivi riescono a raggiungere livelli qualitativi davvero elevati, parlando di un sostanziale equilibrio, ma, allo stesso tempo, non sono state trascurate alcune distinzioni: mentre l’HTC One X tende ad effettuare foto più scure, infatti, l’iPhone 4S rappresenta il meglio per la capacità di catturare immagini più dettagliate e nitide. Il Samsung Galaxy S3? Perfetto per luminosità, ma leggermente carente sul tema colori. [caption id="attachment_374" align="aligncenter" width="600" caption="htc One X"] [/caption]