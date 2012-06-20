Samsung Galaxy S3, prezzo a 559 euro su Centroglobal per il Marble White

[caption id="attachment_378" align="aligncenter" width="510" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 sempre più protagonista di una corsa votata al prezzo al ribasso del dispositivo, se si pensa che in queste ore prima Groupon ha deciso di proporre lo smartphone Android a 539 euro (anche se con tempi di spedizione non inferiori al mese), quindi un altro rivenditore come Centroglobal.it ha fatto parlare di sé con una delle offerte più interessanti del momento. A quanto pare, infatti, sul sito del rivenditore è possibile portarsi a casa il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 559 euro, con la possibilità di usufruire della sempre ambita garanzia italiana. Va precisato che, in questo caso, stiamo parlando della versione bianca del dispositivo, mentre i tempi di imballaggio sono pari a due giorni. Infine, viene evidenziato anche che il Samsung Galaxy S3 in questione non è brandizzato, con la proposta collocata in questa pagina.