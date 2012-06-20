Samsung Galaxy S3, offerta a 570 euro su computermemory.it

[caption id="attachment_391" align="aligncenter" width="529" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 in offerta ad un prezzo imperdibile? Molti nostri lettori sicuramente conosceranno il rivenditore computermemory.it, il primo a mettere a disposizione degli utenti lo smartphone in questione in preordine, ancor prima che scattassero le vendite nel nostro Paese presso i punti d’accesso autorizzati. Ebbene, in queste ore il Samsung Galaxy S3 è acquistabile all’interno del suddetto e-commerce, con un esborso pari a 570 euro, semplicemente collegandosi a questa pagina. Una volta atterrati sulla pagina dedicata al modello, si potrà notare che il Samsung Galaxy S3 viene proposto a 585 euro, ma, utilizzando il codice sconto CMHDblogS3BITA10, sarà possibile giungere al suddetto livello. Insomma, la concorrenza per proporre il Samsung Galaxy S3 al prezzo migliore è sempre più spietata, considerando anche che in questo caso siamo al cospetto della versione italiana.