Samsung Galaxy S3, l'iPhone 5 lo distruggerà?

[caption id="attachment_293" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, tra qualche mese, dovrà per forza di cose vedersela con l'altro smartphone molto atteso per questo 2012, vale a dire l'iPhone 5. Mentre gli analisti provano ad immaginare su quali fronti potrà primeggiare un dispositivo rispetto all'altro, in queste ore giungono dichiarazioni da parte di Foxconn decisamente pesanti, per quanto concerne lo stesso Samsung Galaxy S3. In particolare, ad esporsi è stato il presidente di uno dei principali fornitori di Apple, vale a dire Terry Gou, che per un momento tralascia le numerose critiche nei confronti di Foxconn, alla luce delle condizioni in cui i propri dipendenti sono costretti a lavorare, per affermare che, una volta lanciato sul mercato l'iPhone 5, Samsung si vergognerà di aver proposto al pubblico un dispositivo come il Samsung Galaxy S3. La battaglia è già iniziata: chi dominerà il settore smartphone, tra iPhone 5 e Samsung Galaxy S3?