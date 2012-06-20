Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, l'iPhone 5 lo distruggerà?

Redazione Avatar

di Redazione

20/06/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_293" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3, tra qualche mese, dovrà per forza di cose vedersela con l'altro smartphone molto atteso per questo 2012, vale a dire l'iPhone 5. Mentre gli analisti provano ad immaginare su quali fronti potrà primeggiare un dispositivo rispetto all'altro, in queste ore giungono dichiarazioni da parte di Foxconn decisamente pesanti, per quanto concerne lo stesso Samsung Galaxy S3. In particolare, ad esporsi è stato il presidente di uno dei principali fornitori di Apple, vale a dire Terry Gou, che per un momento tralascia le numerose critiche nei confronti di Foxconn, alla luce delle condizioni in cui i propri dipendenti sono costretti a lavorare, per affermare che, una volta lanciato sul mercato l'iPhone 5, Samsung si vergognerà di aver proposto al pubblico un dispositivo come il Samsung Galaxy S3. La battaglia è già iniziata: chi dominerà il settore smartphone, tra iPhone 5 e Samsung Galaxy S3?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 come iPhone 4S: surriscaldamento ed esplosione

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, offerta a 570 euro su computermemory.it

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

29/10/2020

Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

11/02/2015

Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

09/01/2015