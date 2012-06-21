Samsung Galaxy S3 come iPhone 4S: surriscaldamento ed esplosione

[caption id="attachment_401" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 pare aver preso fuoco nel Regno Unito. In queste ore, infatti, sta facendo il giro del web la foto di un esemplare che sarebbe stato vittima del problema del surriscaldamento, esattamente come avvenuto in sporadici casi, nel corso degli ultimi mesi, per il Samsung Galaxy Nexus e per l’iPhone 4S. La denuncia da parte dell’utente, che ha effettuato l’acquisto del Samsung Galaxy S3 presso un punto vendita di Carphone Warehouse, ha inevitabilmente creato rumore sul web, al punto da sollevare dubbi sulla tenuta dello smartphone a temperature piuttosto elevate. Resta da capire, in ogni caso, se il dispositivo fosse soggetto, al momento della leggera esplosione, a fattori esterni che ne hanno innalzato la temperatura, anche perché, stando al racconto dell’utente, il Samsung Galaxy S3 si trovava sul cruscotto di un’automobile.