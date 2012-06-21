Samsung Galaxy S3, video del secondo spot

[caption id="attachment_406" align="aligncenter" width="495" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è protagonista, in queste ore, del video di un secondo spot. Dopo quello che stiamo ammirando anche qui in Italia, infatti, la casa produttrice ha infatti iniziato la diffusione di un nuovo messaggio pubblicitario, anche se, almeno per ora, il tutto è stato limitato al mercato americano, dove peraltro il Samsung Galaxy S3 è atteso proprio in giornata. Come è possibile notare, la scelta strategica, questa volta, è stata quella di mettere in evidenza un altro aspetto pecualiare del Samsung Galaxy S3, vale a dire quello di poter visualizzare filmati sullo smartphone, attraverso delle apposite finestre pop-up, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la navigazione da parte degli utenti. Non si sa ancora quando lo spot in questione sarà pronto per la lingua italiana, ma, non dovrebbe mancare così tanto allo sbarco. Di seguito, il secondo spot del Samsung Galaxy S3: