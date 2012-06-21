Samsung Galaxy S3: esplosione confermata, Samsung indaga

[caption id="attachment_415" align="aligncenter" width="491" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è stato effettivamente vittima di un’esplosione in queste ore, considerando che la nota diramata dalla casa produttrice nel pomeriggio, smentisce in modo piuttosto secco coloro che ritenevano un fotomontaggio l’immagine comparsa in mattinata sul web. In particolare, Samsung ha confermato di essere già al lavoro sul Samsung Galaxy S3 gravemente danneggiato, cercando di fornire in tempi ristretti un feedback all’utente che risiede nel Regno Unito, protagonista di questa bizzarra vicenda. Difficile, dunque, sostenere a priori se le colpe vanno imputate a fattori esterni, come le possibili elevate temperature in cui era “conservato” il Samsung Galaxy S3 in questione, oppure se l’azienda si trova effettivamente al cospetto con un problema di produzione, che potrebbe non essere così isolato come si credeva in un primo momento.