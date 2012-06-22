Samsung Galaxy S3, confronto video tra il modello quad core e dual core

[caption id="attachment_420" align="aligncenter" width="438" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 quad core finalmente protagonista di un video, in grado di confrontare le sue performance con quelle del Samsung Galaxy S3 dual core, che è stato da poco lanciato sul mercato negli Stati Uniti, grazie al contributo dello staff di PocketNow. In particolare, la variante “Internazionale”, come molti sapranno, pur disponendo di un chip più evoluto, è costretta a soccombere dal punto di vista della memoria RAM, considerando che il Samsung Galaxy S3 statunitense ha raddoppiato, sotto questo punto di vista, con i suoi 2 GB proprio di memoria RAM. Il test è suddiviso in diverse fasi, le più interessanti delle quali sono rappresentate dal test Smartbench, utile per mettere l’uno contro l’altro i modelli, dal punto di vista del gaming, senza tralasciare il test AnTuTu, utile per confrontare i due Samsung Galaxy S3 sulle prestazioni della memoria, della CPU e di diversi fattori correlati. Sembrerebbe (condizionale d’obbligo) che il Samsung Galaxy S3 europeo abbia qual cosina in più, ma per un giudizio oggettivo vi rimandiamo al video seguente.