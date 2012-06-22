Samsung Galaxy S3, nuovo aggiornamento per il software italiano

[caption id="attachment_288" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, in mattinata, ha ricevuto un nuovo aggiornamento software, a distanza di circa una settimana dall’ultimo update che aveva visto protagonisti prima i device brandizzati, poi quelli venduti senza alcun vincolo con gli operatori attivi nel nostro Paese. Nello specifico, buona parte degli utenti sembra aver già ricevuto la notifica, con la quale viene comunicata la disponibilità dell’aggiornamento in questione (il cui nome è I9300XXALF6) via OTA, ma coloro che non vogliono attendere che venga data la possibilità di procedere in automatico all’update per il proprio Samsung Galaxy S3, possono collegarsi direttamente a questa pagina di SamFirmware. Praticamente impossibile, in questo momento, affermare con certezza a quali tipi di miglioramento si andrà incontro con l’aggiornamento per il Samsung Galaxy S3, anche se dovrebbe essere migliorata semplicemente la fluidità del dispositivo, senza tralasciare il cambiamento apportato al layout della tastiera e, a quanto pare, un deciso miglioramento nella gestione della RAM.