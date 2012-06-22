Samsung Galaxy S3, prezzo a 649 euro per il 32 GB su Techmania

[caption id="attachment_433" align="aligncenter" width="407" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 da 32 GB ad un super prezzo? Possibile da oggi, considerando che il noto rivenditore Techmania.biz, senza alcun vincolo contrattuale (il modello è arrivato nel nostro Paese con il diritto di vendita esclusivo per Vodafone), consentirà nei prossimi giorni ai propri utenti di portarsi a casa il dispositivo con un esborso pari a 649 euro, vale a dire con uno sconto di ben 150 euro rispetto alla normale quotazione di mercato. La peculiarità di questa nuova offerta per il Samsung Galaxy S3, risiede nel fatto che è possibile acquistare lo smartphone nella sua versione più capiente dal punto di vista della memoria, ad un prezzo addirittura inferiore rispetto al 16 GB, che possiamo trovare nei negozi abilitati. Ricordando che il Samsung Galaxy S3 in questione è venduto con garanzia europea e nella versione bianca, vi segnaliamo questo link, dove è possibile acquistarlo, con offerta valida fino al 27 giugno.