S-Voice contro Siri: confronto deludente

S-Voice contro Siri, ad oggi, sembra essere una battaglia senza vincitori, ma con due perdenti. Solo nelle ultime 24 ore, infatti, registriamo ben due studi che mettono seriamente in discussione la credibilità dei due registratori vocali, fermo restando che i prossimi aggiornamenti, con ogni probabilità, ribalteranno la situazione attuale. Se per Siri ci siamo imbattuti nell'analisi da parte di iFixit, che, con toni forse eccessivamente catastrofici, parla di almeno "4-5 anni", prima che Apple raggiunga livelli accettabili, relativamente agli standard di qualità della funzionalità, i colleghi di tecnocino non sono stati meno teneri con il Samsung Galaxy S3 ed il suo S-Voice, riscontrando grandi difficoltà nell'impostazione dell'orario per la sveglia e il consumo di batteria, quando attivato vocalmente. La conclusione è che, al momento, probabilmente il gioco non vale la candela, con i pulsanti "fisici" in grado di compiere le stesse azioni di S-Voice molto più velocemente.