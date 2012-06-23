Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S, un incentivo per passare a Samsung

[caption id="attachment_451" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 contro iPhone 4S. La sfida eterna, in queste ore, si arricchisce di un nuovo capitol estremamente interessante, considerando che l’azienda coreana ha reso ufficiale un accordo di licenza, grazie al quale i suoi nuovi utenti potranno usufruire di una nuova applicazione gratuita, il cui nome è Easy Phone Sync. Lo scopo di quest’ultima? Rendere estremamente semplice e celere il trasferimento di contenuti e messaggi da un modello Apple, come il Nuovo iPad e l’iPhone 4S, ad uno realizzato da Samsung: chiaro, a questo punto, che lo scopo del produttore che ha deciso di puntare sul sistema operativo Android, sia quello di incentivare gli utenti Apple a passare ad un modello commercializzato nell’ultimo anno, con un focus particolare sul Samsung Gaalxy S3. Al momento, comunque, l’applicazione è disponibile solo nel Regno Unito e richiede il download sia della versione Apple, sia di quella Samsung.