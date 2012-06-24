Samsung Galaxy S3, prezzo 32 GB a 649 euro su Doyoubuy

[caption id="attachment_464" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 inizia ad essere messo in vendita ad un prezzo interessante, anche per quanto concerne la sua versione da 32 GB, vale a dire il doppio della memoria, rispetto al modello già diffusissimo in Italia e nel resto d'Europa. Se nella giornata di venerdì ci siamo già soffermati sul "Samsung Galaxy S3 prezzo di 639 euro per il 32 GB su Techmania.biz", oggi riteniamo utile mostrarvi anche un'altra proposta, anche se caratterizzata da un costo per gli utenti interessati all'acquisto leggermente superiore. Stiamo parlando dell'offerta di Doyoubuy, grazie alla quale sarà possibile portarsi a casa il modello a 649 euro, pur sottolineando che non vengono date notizie specifiche sui tempi di spedizione, né tantomeno sul tipo di garanzia del prodotto. Coloro che sono interessati all'acquisto del Samsung Galaxy S3 al prezzo di 649 euro per il 32 GB, possono collegarsi a questa pagina.