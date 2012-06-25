Samsung Galaxy S3, dieci milioni di vendite entro fine luglio?

[caption id="attachment_288" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 in grado di battere ogni record, per quanto concerne il tema della vendita? Sembra non avere dubbi la stessa casa produttrice, che, in queste ore, si è detta convinta del fatto che il nuovo smartphone Android possa addirittura superare il muro delle dieci milioni di vendite, già a partire dalla fine del mese di luglio. Difficile dire con precisione da dove arrivi un ottimismo smisurato da parte del colosso coreano, anche se i nove milioni di preordini che sono stati riscontrati prima del 29 maggio, rappresentano senza ombra di dubbio un’iniezione di fiducia non di poco conto per l’azienda. Qualora tali previsioni si dovessero rivelare reali, il Samsung Galaxy S3 farà molto meglio del suo predecessore, il Samsung Galaxy S2, che finora è stato il leader incontrastato del mercato.