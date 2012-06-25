[caption id="attachment_474" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 in video contro l’LG Optimus 4X HD. Lo staff di Phone Arena, infatti, in questi giorni ha dato vita ad uno scontro molto atteso tra gli utenti che seguono da vicino le vicissitudini del sistema operativo Android, considerando che il modello LG rappresenta il top, per la casa produttrice, tra i dispositivi caratterizzati proprio dall’OS di Google. Come molti sapranno, lo scarto tra il Samsung Galaxy S3 e l’LG Optimus 4X HD è significativo dal punto di vista del prezzo, considerando che il primo ha una quotazione di mercato pari a 699 euro (al dì là delle offerte che si stanno susseguendo di recente), mentre il secondo si assesta a circa 520 euro. Nonostante ciò, l’LG Optimus 4X HD, quasi a sorpresa, pare giocarsela alla grande con il Samsung Galaxy S3, soprattutto per le performance del suo schermo. Guarda il confronto video tra Samsung Galaxy S3 e LG Optimus 4X HD: