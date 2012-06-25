Samsung Galaxy S3, prezzo TIM aggiornato

[caption id="attachment_249" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 in offerta attraverso l’operatore TIM, con la proposta iniziale da parte di quest’ultimo, che nelle ultime ore è leggermente mutata per gli utenti interessati a portarsi a casa il dispositivo in abbonamento. Nel dettaglio, TIM fa sapere che il Samsung Galaxy S3 può essere acquistato attraverso i soliti quattro piani, con i seguenti valori aggiornati: “Tutto compreso Unlimited”, con 129 euro al mese per trenta mensilità, utili per avere a disposizione 3mila minuti per le chiamate , 300 sms e internet senza limiti dall’Italia (il valore è limitato a 100 MB dall’estero); con "Tutto Compreso 250", invece, il costo è di 20 euro al mese per trenta mensilità, con 250 minuti di chiamate, 250 sms e internet senza limiti; semplice, infine, decifrare i restanti tre piani, "Tutto compreso 500", "Tutto compreso 1000" e "Tutto compreso 1500", considerando che canone mensile è pari rispettivamente a 19, 29 e 39 euro, internet resta illimitato, mentre minuti ed sms per gli acquirenti del Samsung Galaxy S3 variano a seconda del valore numerico della singola offerta.