Samsung Galaxy S3 e iPhone 4S: S-Voice batte Siri

[caption id="attachment_486" align="aligncenter" width="527" caption="samsung galaxy s3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 contro iPhone 4S è spesso e volentieri S-Voice contro SIRI, considerando che il registratore vocale dei due dispositivi rappresenta il vero e proprio valore aggiunto, da un punto di vista puramente tecnologico, rispetto ai principali competitor. In queste ore, in tal senso, registriamo la piacevole iconografia da parte del sito Dialaphone, che, considerando le performance delle due applicazioni, ha dato vita ad una corsa virtuale: in un primo momento, più in particolare, SIRI riesce a mettere il naso avanti, alla luce di tempi di accensione e di risposta più celeri (questi ultimi, ammontano a 5.6 secondi, mentre S-Voice necessita di 7.9 secondi). La situazione, però, si capovolge con l’accuratezza della risposta: il Samsung Galaxy S3 ha output perfetti nel 33% dei casi, mentre l’iPhone 4S non va oltre il 26%.