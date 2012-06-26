Samsung Galaxy S3, come scaricare i Live Wallpaper ufficiali
di Redazione
26/06/2012
[caption id="attachment_490" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 mette finalmente a disposizione per tutti gli utenti (indirettamente) i suoi Live Wallpaper ufficiali. Grazie al contributo dei colleghi di fratellogeek, infatti, oggi possiamo parlarvi della possibilità di portare sul proprio smartphone gli sfondi animati originali del tanto chiacchierato smartphone, caratterizzato dal sistema operativo Android Ice Cream Sandwich e da un processore quad core. Coloro che sono interessati al download dei Live Wallpaper del Samsung Galaxy S3, possono collegarsi ai seguenti link, scegliendo quello più opportuno alle proprie esigenze:
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S3, audio perfetto con il chip DAC
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S3 e iPhone 4S: S-Voice batte Siri
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016