Samsung Galaxy S3, come scaricare i Live Wallpaper ufficiali

26/06/2012

[caption id="attachment_490" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 mette finalmente a disposizione per tutti gli utenti (indirettamente) i suoi Live Wallpaper ufficiali. Grazie al contributo dei colleghi di fratellogeek, infatti, oggi possiamo parlarvi della possibilità di portare sul proprio smartphone gli sfondi animati originali del tanto chiacchierato smartphone, caratterizzato dal sistema operativo Android Ice Cream Sandwich e da un processore quad core. Coloro che sono interessati al download dei Live Wallpaper del Samsung Galaxy S3, possono collegarsi ai seguenti link, scegliendo quello più opportuno alle proprie esigenze:

Insomma, un'ottima notizie per tutti coloro che avevano già sentito parlare dei Live Wallpaper del Samsung Galaxy S3, fermo restando che il loro utilizzo limita non poco l'autonomia della batteria di un dispositivo, già decisamente potente di suo.
Redazione

