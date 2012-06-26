Samsung Galaxy S3, audio perfetto con il chip DAC

[caption id="attachment_494" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 può contare su una qualità dell’audio in uscita ai massimi livelli, grazie alla dotazione dello speciale chip DAC, realizzato da un produttore del calibro di Wolfson, con il quale è finalmente possibile convertire i suoni digitali in suoni analogici. La conferma ad una sensazione che era stata già avvertita da diversi utenti nel corso delle ultime settimane, è giunta attraverso una nota della stessa Wolfson, grazie al quale abbiamo scoperto che il cosiddetto Audio Hub WM1811 è parte integrante proprio del Samsung Galaxy S3. Siamo dunque al cospetto di un valore aggiunto non da poco per coloro che hanno deciso di acquistare lo smartphone in questione, al punto che il brand scozzese ha definito la qualità dell’audio del Samsung Galaxy S3 “cristallina”.