Samsung Galaxy S3, prezzo più basso anche su Saturn

[caption id="attachment_288" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 appare con prezzo scontato anche nel catalogo online di un noto rivenditore, come nel caso di Saturn, che in questi giorni andrà a proporre ai propri utenti il dispositivo ad un prezzo complessivo pari a 599 euro, nonostante il valore fissato inizialmente fosse esattamente quello degli store fisici, vale a dire 699 euro. Più che la convenienza di questa nuova offerta per il Samsung Galaxy S3 (come molti sapranno, online è possibile portarselo a casa anche a 539 euro), sorprende che anche i grossi rivenditori abbiano iniziato a seguire la strada che è stata immediatamente intrapresa dagli e-commerce più "piccoli", che hanno seguito un approccio più aggressivo subito dopo il 29 maggio. Gli utenti interessati all'acquisto del Samsung Galaxy S3 al prezzo di 599 euro su Saturn, possono collegarsi a questa pagina, scegliendo tra la versione bianca e quella blu.