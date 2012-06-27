Samsung Galaxy S3, offerta Groupalia a 549 euro

[caption id="attachment_503" align="aligncenter" width="470" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 al prezzo di 549 euro, in queste ore, sul sito di Groupalia. A distanza di circa una settimana, dunque, il dispositivo viene nuovamente proposto dalla popolare piattaforma, anche se va precisato che le spese relative alla spedizione, non sono incluse nel suddetto prezzo. Il costo aggiuntivo per gli utenti, in tal senso, è pari a 9,90 euro, anche se va sottolineato che il Samsung Galaxy S3 può essere acquistato sia nella versione bianca, sia nella variante blu, con la possibilità di godere della sempre utile garanzia italiana. Altri aspetti da sottolineare, relativamente alla nuova offerta sul Samsung Galaxy S3, si riferiscono alla ricezione del prodotto entro il 27 luglio e alla disponibilità della proposta limitata sì ai prossimi tre giorni, ma anche per cento pezzi totali. Per maggiori informazioni, collegati a questa pagina.