Samsung Galaxy S3, prezzo scontato su Amazon Italia: 575 euro

[caption id="attachment_508" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo ulteriormente scontato su Amazon Italia? Possibile da oggi, alla luce della modifica apportata al valore del dispositivo di recente, con lo smartphone Android acquistabile al prezzo di 575 euro. Siamo dunque al cospetto di uno sconto non indifferente, rispetto alla normale quotazione del Samsung Galaxy S3, che, è bene ricordarlo, si aggira ancora attorno ai 699 euro. Come abbiamo accennato, Amazon Italia aveva già garantito un plus economico ai propri utenti, scendendo a 599 euro, ma adesso il prezzo è diventato ulteriormente competitivo. Da precisare che l’offerta è valida per il Samsung Galaxy S3 di colore bianco, senza espliciti limiti di tempo, mentre per il Pebble Blue, al momento, non ci discostiamo dall’ultima valutazione fatta prima di oggi. Per consultare la proposta, collegati a questa pagina.