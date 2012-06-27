Samsung Galaxy S3 e Android 4.1 Jelly Bean: diretta streaming della presentazione
di Redazione
27/06/2012
[caption id="attachment_518" align="aligncenter" width="530" caption="Android 4.1 Jelly Bean"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 riceverà nei prossimi mesi l'aggiornamento ad Android 4.1 Jelly Bean, sistema operativo che sarà presentato nel corso delle prossime ore da Google, insieme al primo tablet concepito dal colosso di Mountain View. Al momento, come molti sapranno, di ufficiale c'è solo che lo sbarco dell'OS avverrà in primis sul cosiddetto Samsung Galaxy Nexus, mentre per il Samsung Galaxy S3 sarà necessario attendere ancora un po', con l'impossibilità di risalire ad una data precisa sotto questo punto di vista. In ogni caso, nel ciclo evolutivo del nuovo smartphone, l'appuntamento di oggi resta fondamentale, al punto da rendere estremamente interessante la diretta streaming dell'evento, che vi proponiamo in questo post. Google darà precedenza al suo nuovo tablet o ad Android 4.1 Jelly Bean? Lo scopriremo a partire dalle 18 italiane. Diretta streaming della presentazione di Android 4.1 Jelly Bean:
