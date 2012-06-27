Samsung Galaxy S3, come aumentare la durata della batteria?
di Redazione
27/06/2012
[caption id="attachment_513" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"][/caption] Samsung Galaxy S3 con autonomia della batteria notevolmente migliorata. E’ questa la prospettiva che emerge nel corso delle ultime ore direttamente dal forum XDA Developer, dove pare sia venuto alla luce un fix, utile per mettere fine alla questione del cosiddetto “battery drain”, vale a dire il drenaggio che dovrebbe essere alla base degli elevati consumi della batteria, soprattutto per quanto concerne lo stato “standby”. Stando ai primi rilevamenti, sembra che il consumo della batteria del Samsung Galaxy S3, una volta applicato il fix in questione, passi addirittura dal 75% al 10%, con un passo in avanti notevolissimo sotto questo punto di vista. Necessario, tuttavia, possedere i permessi di root per il proprio Samsung Galaxy S3, mentre sul suddetto forum riscontriamo tutte le informazioni (clicca qui per accedere al thread) estremamente utili, per coloro che intendono procedere con l’operazione.
