Samsung Galaxy S3, la memoria RAM blocca Android 4.1 Jelly Bean?
di Redazione
28/06/2012
[caption id="attachment_525" align="aligncenter" width="450" caption="samsung galaxy s3"][/caption] Samsung Galaxy S3 europeo impossibilitato a vedere aggiornato il proprio sistema operativo ad Android 4.1 Jelly Bean. E’ questa l’ipotesi che è stata portata avanti, con forza, dal sito americano The Verge, che giustifica in questo modo la scelta da parte della casa produttrice di lanciare una versione alternativa del dispositivo per il mercato americano, con un sacrificio dal punto di vista del processore (niente quad core, come per il modello commercializzato in Europa, ma un semplice dual core), pur di garantire agli statunitensi una memoria RAM da 2 GB. L’incremento in questione, che raddoppia la dotazione di memoria RAM rispetto al Samsung Galaxy S3 in vendita in Europa, sarebbe proprio la discriminante che consentirebbe al modello di poter contare sul nuovo OS di Google. Si attendono precisazioni ufficiali dalla stessa Samsung.
