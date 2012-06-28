Samsung Galaxy S3 e durata della batteria, un errore di calcolo?

[caption id="attachment_531" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 e la durata della sua batteria, in realtà, potrebbero rappresentare un “non problema” per gli utenti che hanno deciso di portarsi a casa il nuovo dispositivo realizzato dal colosso coreano, almeno stando ai recentissimi aggiornamenti che giungono dal forum XDA Developers. Nella giornata di ieri, infatti, ci siamo soffermati su un fix che mostrava un incremento notevole dei consumi della batteria per il Samsung Galaxy S3, a seguito della rimozione del presunto problema del “battery drain”. In realtà, secondo quanto emerso dallo stesso forum, lo “stato di salute” della batteria sarebbe ottimo, mentre il problema risiederebbe in un semplice errore di calcolo delle percentuali di consumo, che possiamo visualizzare sullo stesso Samsung Galaxy S3. Ecco dunque un nuovo fix, che dovrebbe risolvere la questione. Per eseguirlo correttamente, vi rimandiamo alla guida del suo ideatore, Anderilux, presente in questa pagina.