Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 e durata della batteria, un errore di calcolo?

Redazione Avatar

di Redazione

28/06/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_531" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption]   Il Samsung Galaxy S3 e la durata della sua batteria, in realtà, potrebbero rappresentare un “non problema” per gli utenti che hanno deciso di portarsi a casa il nuovo dispositivo realizzato dal colosso coreano, almeno stando ai recentissimi aggiornamenti che giungono dal forum XDA Developers. Nella giornata di ieri, infatti, ci siamo soffermati su un fix che mostrava un incremento notevole dei consumi della batteria per il Samsung Galaxy S3, a seguito della rimozione del presunto problema del “battery drain”. In realtà, secondo quanto emerso dallo stesso forum, lo “stato di salute” della batteria sarebbe ottimo, mentre il problema risiederebbe in un semplice errore di calcolo delle percentuali di consumo, che possiamo visualizzare sullo stesso Samsung Galaxy S3. Ecco dunque un nuovo fix, che dovrebbe risolvere la questione. Per eseguirlo correttamente, vi rimandiamo alla guida del suo ideatore, Anderilux, presente in questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.1 assicurato con 1 GB di memoria RAM?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, la memoria RAM blocca Android 4.1 Jelly Bean?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015