Samsung Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.1 assicurato con 1 GB di memoria RAM?

[caption id="attachment_536" align="aligncenter" width="500" caption="samsung galaxy s3 android jelly bean"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 con Android Jelly Bean 4.1? Negli Stati Uniti sembrano essere fiduciosi verso il matrimonio più chiacchierato di queste ore, anche per quanto concerne la versione europea dello smartphone, che, nonostante la dotazione di 1 GB di memoria RAM, dovrebbe comunque garantire il pieno supporto al nuovo sistema operativo di Google. A riportare la notizia, sarebbe stata una fonte vicina a SamMobile, che, per la sua attendibilità, dovrebbe spazzare via tutti i dubbi a proposito dell’update ad Android Jelly Bean 4.1 per il Samsung Galaxy S3. Come se non bastasse, poi, si parla anche dei tempi dell’aggiornamento: pur non specificando se si tratta del modello europeo o americano, l’intervallo di tempo è definito dai mesi di luglio e settembre, con la sensazione che il Samsung Galaxy S3 europeo rientrerà tranquillamente in questa stima.