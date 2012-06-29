Samsung Galaxy S3 con Android Jelly Bean 4.1? In arrivo le prime ROM

[caption id="attachment_543" align="aligncenter" width="400" caption="Samsung Galaxy S3 Android Jelly Bean 4.1"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 con Android Jelly Bean 4.1 può essere ormai definite un’ipotesi più che realistica, anche per la versione europea del dispositivo, a differenza di quanto si è detto nel corso della settimana, con i rumors che avevano messo in discussione una soluzione di questo tipo, per la dotazione di 1 GB di memoria RAM per il modello in questione. Scampato questo pericolo non di poco conto, per tutti coloro che hanno già acquistato il Samsung Galaxy S3 nel Vecchio Continente, a prendere piedi nelle ultime ore è stata la possibilità di poter utilizzare ROM per il modello, impostate proprio su Android Jelly Bean 4.1, come già avvenuto per il Samsung Galaxy Nexus. Non si hanno informazioni sulle tempistiche riguardanti il Samsung Galaxy S3, ma fonti vicine al Forum XDA Developers parlano di circa un paio di settimane.