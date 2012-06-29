Samsung Galaxy S3, prezzo a 545 euro su Pixmania

[caption id="attachment_547" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo"] [/caption] Samsung Galaxy S3 al prezzo di 545 euro, nella giornata di oggi, su Pixmania. Come avvenuto circa un paio di settimane fa, infatti, il sito propone un’offerta decisamente interessante, tramite il noto rivenditore Techmania, tra i più attivi proprio sul fronte del Samsung Galaxy S3. E’ importante mettere in evidenza che i tempi di consegna del modello sono “sopportabili”, considerando che la spedizione viene garantita nel giro di sette giorni, mentre altri rivenditori, Groupalia in primis, spesso e volentieri necessitano di almeno un mese per completare la transazione. Tutti gli utenti che sono interessati a portarsi a casa il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 545 euro (tra l’altro nella tanto discussa versione Pebble Blue), possono collegarsi a questa pagina.