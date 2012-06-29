Caricamento...

Samsung Galaxy S3 e Android 4.1 Jelly Bean, subito una ROM!

29/06/2012

[caption id="attachment_555" align="aligncenter" width="480" caption="Samsung Galaxy S3 Android 4.1 Jelly Bean"]Samsung Galaxy S3 Android 4.1 Jelly Bean[/caption] Samsung Galaxy S3 e Android 4.1 Jelly Bean, matrimonio già possibile? Sembrerebbe di sì, almeno stando alle recentissime novità che giungono direttamente dal forum XDA, che, per forza di cose, prendono in contropiede anche gli addetti ai lavori, se si pensa che fino a qualche ora fa i rumors provenienti dagli Stati Uniti parlavano di almeno due settimane, prima di imbattersi nelle prime ROM per il Samsung Galaxy S3, dedicate al sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean. Come sarà facile immaginare, il prodotto in questione rende lo stesso Samsung Galaxy S3 piuttosto instabile, anche perché solo nei prossimi giorni arriveranno ulteriori aggiornamenti in grado di migliorare il prodotto, soprattutto dal punto di vista della fotocamera, del modulo WiFi e dell’audio. Coloro che intendono saperne di più sulla prima ROM per il Samsung Galaxy S3, possono collegarsi al thread ufficiale del Samsung Galaxy S3.

