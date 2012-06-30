Samsung Galaxy S3, per Android Jelly Bean 4.1 conferma ufficiosa

[caption id="attachment_560" align="aligncenter" width="520" caption="Samsung Galaxy S3 Android Jelly Bean 4.1"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 potrà contare sull'aggiornamento ad Android 4.1 Jelly Bean. In queste ore, infatti, la casa produttrice coreana ha rilasciato la sua prima nota ufficiale, in merito all'update del nuovo OS di Google per i suoi dispositivi e, pur senza menzionare in modo esplicito i modelli che potranno godere di questo valore aggiunto, né tantomeno i tempi entro i quali il brand coreano sarà pronto sotto questo punto di vista, emerge chiaramente la volontà di non restare indietro rispetto ai principali produttori di smartphone Android. A questo, poi, si aggiunge la citazione di Samsung allo stesso Samsung Galaxy S3, parlando dei principali dispositivi di questo mercato: si tratta, considerando la lunghezza striminzita della nota in questione, di un segnale inequivocabile, sul fatto che anche gli utenti europei che si sono portati a casa un Samsung Galaxy S3 in queste settimane, possono tirare un sospiro di sollievo.