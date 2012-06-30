Samsung Galaxy S2 e Android 4.1 Jelly Bean, aggiornamento complesso

[caption id="attachment_565" align="aligncenter" width="530" caption="samsung galaxy s2 android jelly bean 4.1"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 vede allontanarsi l'aggiornamento del sistema operativo ad Android 4.1 Jelly Bean. La premessa è d'obbligo: la nota diramata poche ore fa dalla casa produttrice coreana non è una sentenza definitiva nei confronti di coloro che, in questi mesi, hanno acquistato lo smartphone Android di maggiore successo del 2011, ma vale comunque la pena di soffermarsi su alcuni riferimenti dello stesso comunicato dell'azienda. Samsung, infatti, non ha accennato quali dispositivi potranno contare sull'update in questione, né ha fatto riferimento alla tempistica necessaria per portare Android 4.1 Jelly Bean sugli stessi smartphone, ma la citazione di dispositivi come il Samsung Galaxy S3, il Samsung Galaxy Nexus e in generale quelli che hanno visto la luce "di recente", non può lasciare troppo tranquilli chi invece ha deciso di puntare sul Samsung Galaxy S2. A breve ne sapremo di più.