Samsung Galaxy S3, prezzo a 569 euro su eBay

[caption id="attachment_571" align="aligncenter" width="529" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 al prezzo di 569 euro su eBay. E’ questa, infatti, l’offerta più interessante di questo fino settimana per il nuovo smartphone Android, grazie al rivenditore World Trading Srl Unip, che ha deciso di proporre, questa, volta, solo la versione di colore bianco del dispositivo, con una proposta valida fino ad esaurimento scorte (per forza di cose limitate). Il valore aggiunto di questa nuova offerta per il Samsung Galaxy S3, sembra focalizzarsi sulla spedizione: oltre ad essere gratuita, infatti, viene assicurato che gli ordini effettuati entro le ore 13, potranno contare sulla tanto richiesta “spedizione in 24 ore”. Stando ai feedback sul rivenditore, il plus dovrebbe essere garantito. A proposito di garanzia, si precisa che il dispositivo, nel corso dei primi due anni, sarà immediatamente sostituito in caso di problemi, a patto che non vi siano graffi ed altri tipi di danni. Per prendere visione della pagina riguardante il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 569 euro, è necessario collegarsi qui.