Samsung Galaxy S2, Android Jelly Bean 4.1 in una ROM
02/07/2012
[caption id="attachment_586" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S2 Android Jelly Bean 4.1"][/caption] Il Samsung Galaxy S2 accoglie Android Jelly Bean 4.1, il nuovo sistema operativo di Google, tramite canali non ufficiali. In attesa di scoprire quali sono le reali intenzioni della casa produttrice, sotto questo punto di vista, gli utenti con permessi di root possono usufruire del primo prodotto concepito dal solito forum XDA Developers, pur sottolineando che, almeno in questa fase, per forza di cose si andrà incontro ad una ROM con una serie di mancanze per il dispositivo. Dal changelog relativo alla ROM impostata su Android Jelly Bean 4.1 per il Samsung Galaxy S2, infatti, emerge che ad oggi risultano non funzionanti il bluetooth, la fotocamera e il modulo WiFi, vale a dire tutte quelle componenti solitamente non disponibili durante i "lavori in corso". Gli utenti interessati a raccogliere maggiori informazioni sul tema, comunque, possono accedere all'apposito thread sul forum.
