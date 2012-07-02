Caricamento...

Samsung Galaxy S3, applicazione S Health disponibile

02/07/2012

[caption id="attachment_590" align="aligncenter" width="508" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Samsung Galaxy S3 protagonista di un interessante aggiornamento ufficiale, considerando che, da qualche ora, è finalmente disponibile l’applicazione S Health, interessante programma che era stato presentato insieme al dispositivo, durante l’evento londinese di inizio maggio, e che per qualche settimana è finito nel dimenticatoio. L’applicazione in questione, concepita appositamente per il Samsung Galaxy S3, consente agli utenti di registrare il proprio peso, la pressione, il consumo di calorie, fino addirittura ad arrivare alla presenza degli zuccheri nel sangue, con la possibilità di tramutare il tutto in un grafico, per poi passare alla condivisione dei dati sui principali social network. Va precisato che l’installazione di S Health per il Samsung Galaxy S3 può avvenire anche attraverso i “More Services”, area già presente sullo stesso dispositivo.

