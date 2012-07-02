Samsung Galaxy S3 con Android Jelly Bean 4.1: video

[caption id="attachment_595" align="aligncenter" width="468" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 con Android Jelly Bean 4.1? In queste ore, grazie allo staff di Xda Developer, siamo passati ufficialmente dalla teoria alla pratica, anche perché la prima ROM per il dispositivo concepita con il nuovo OS di Google, è stata oggetto di un video, con il quale si intravedono (o, quantomeno, si iniziano a intravedere) le potenzialità di un’unione di questo tipo. Come sottolineato dagli stessi sviluppatori, infatti, probabilmente sarà i risicato il numero di coloro che punteranno da subito sulla ROM per il Samsung Galaxy S3, importata su Android Jelly Bean 4.1, con lacune che si riferiscono soprattutto al modulo WiFi, alla fotocamera e all’audio. Relativamente al thread ufficiale sulla ROM, vi rimandiamo a questa pagina, mentre di seguito gli utenti potranno prendere visione della ROM per il Samsung Galaxy S3 con Android Jelly Bean 4.1.