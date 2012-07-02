Caricamento...

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S: Apple richiede l'ingiunzione?

02/07/2012

[caption id="attachment_601" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 iPhone 4S"]Samsung Galaxy S3 iPhone 4S[/caption] Samsung Galaxy S3 di nuovo contro l’iPhone 4S. A quanto pare, infatti, Apple sarebbe intenzionata ad effettuare un nuovo tentativo di ingiunzione, per quanto concerne il blocco delle vendite per il dispositivo Android, con l’auspicio di far guadagnare nuovamente quote di mercato al suo melafonino, in attesa che, a fine estate, venga presentato il cosiddetto iPhone 5. A trattare l’argomento è stato il noto analista Brian White, secondo cui Apple, dopo l’iniziale rifiuto di una Corte americana, avrebbe deciso di tornare alla carica contro il Samsung Galaxy S3, complici anche i recenti successi legali, ai danni del Samsung Galaxy Nexus e dei vari Samsung Galaxy Tab. White cita anche quattro brevetti, che, nelle intenzioni di Apple, potrebbero mettere seriamente a rischio le vendite del Samsung Galaxy S3: saranno sufficienti?

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S2 e Android Jelly Bean 4.1: perché incompatibili?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 con Android Jelly Bean 4.1: video

