Samsung Galaxy S2 e Android Jelly Bean 4.1: perché incompatibili?

[caption id="attachment_605" align="aligncenter" width="440" caption="Samsung Galaxy S2 Android Jelly Bean 4.1"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 e Android Jelly Bean 4.1, come abbiamo anticipato lo scorso fine settimana, rischiano di non unire le proprie strade. Il comunicato da parte della casa produttrice, infatti, pur senza rendere ufficiale l’elenco dei modelli che potranno usufruire del nuovo OS, pare concentrarsi sugli ultimissimi modelli prodotti, trascurando, dunque il Samsung Galaxy S2 (esattamente come avvenuto tra Android Ice Cream Sandwich e il Samsung Galaxy S). In queste ore, si è giunti addirittura ad ipotizzare le possibili cause che potrebbero Samsung a penalizzare milioni e milioni di utenti che hanno deciso di puntare sul Samsung Galaxy S2: in particolare, il problema potrebbe stare nella bassa risoluzione dello schermo, senza dimenticare un processore eccessivamente distante rispetto a quello del Samsung Galaxy S3 e la difficile compatibilità tra l’interfaccia TouchWiz e Android Jelly Bean 4.1.