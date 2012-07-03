Samsung Galaxy S3 vs. Nokia PureView 808, registrazione video a confronto

[caption id="attachment_610" align="aligncenter" width="530" caption="samsung galaxy s3 nokia pureview 808"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 contro il Nokia PureView 808? Possibile da qualche ora, grazie al primo video che si focalizza sul confronto diretto tra il dispositivo Android e quello che ha fatto più rumore, in questo 2012, tra i Nokia, se non altro per la dotazione di una fotocamera pazzesca, considerando i suoi 41 megapixel. Il filmato che vi proponiamo nella giornata di oggi, più in particolare, si concentra sulla funzione di videorecording, includendo, tra gli altri, anche il povero Nokia N8, che prova inutilmente a difendersi contro gli altri due gioiellini. Inutile sottolineare che se l’uno contro uno viene circoscritto all’audio e alla qualità dell’immagine, il Samsung Galaxy S3 ne esce con le ossa rotta, ma in Corea possono rifarsi ampiamente con tutte le altre caratteristiche del dispositivo. Ecco, nel dettaglio, il confronto video tra Samsung Galaxy S3 e Nokia Pureview 808: