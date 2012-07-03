Samsung Galaxy S3, prezzo super su Glamoo: 499 euro

[caption id="attachment_615" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo"] [/caption] Samsung Galaxy S3 al prezzo di 499 euro? Quello che sembrava essere solo un sogno, a distanza di circa un mese dal lancio ufficiale dello smartphone, adesso è realtà, grazie al sito glamoo.com, che offre il dispositivo ad un prezzo decisamente concorrenziale, fino alla tarda serata di giovedì. Pur essendo limitata nel tempo, non è detto, tuttavia, che l’offerta non possa scadere prima, dal punto di vista delle scorte. Nessuna menzione sulla garanzia del Samsung Galaxy S3, anche se, ragionando su un prezzo pari a 499 euro, è facile immaginare che la soluzione sia di tipo “europea” sotto questo punto di vista. Quanto ai tempi di spedizione, si specifica che l’attesa sarà pari a venti giorni lavorativi, dal momento in cui sarà effettuato l’ordine. Per ulteriori informazioni sull’offerta del Samsung Galaxy S3 al prezzo di 499 euro, ci si può collegare a questa pagina.