Samsung Galaxy S2, Android Jelly Bean 4.1 e le polemiche annesse

[caption id="attachment_620" align="aligncenter" width="480" caption="samsung galaxy s2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 potrà fare affidamento sui plus legati ad un sistema operativo, come Android Jelly Bean 4.1? E’ questo il grande interrogativo che sta caratterizzando la settimana del settore smartphone, considerando l’ampio bacino d’utenza legato al dispositivo in questione e la presunta scarsa considerazione da parte dell’azienda coreana nei suoi confronti, almeno per quanto concerne l’update dell’OS. Sono moltissimi gli utenti che contestano le presunte motivazioni, che potrebbero indurre il brand a non aggiornare il Samsung Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.1: molte di queste, infatti, sono riconducibili a modelli che invece riceveranno senza problemi l’update. Che alla base delle titubanze di Samsung vi sia la volontà di spingere gli utenti ad acquistare gli smartphone più recenti? Il popolo del web, almeno per ora, non può fare a meno di pensarlo.