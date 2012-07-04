Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S: confronto video con il Nexus 7

Redazione Avatar

di Redazione

04/07/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_625" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs iPhone 4S"]Samsung Galaxy S3 vs iPhone 4S[/caption] Il Samsung Galaxy S3 contro l’iPhone 4S, ma anche contro il nuovissimo Nexus 7, per quanto concerne una funzione delicata, come quella del registratore vocale. Più volte, in queste settimane, ci siamo imbattuti in video capaci di mettere a confronto il dispositivo Android con l’ultimo melafonino concepito da Apple, ma mai, prima d’ora, abbiamo avuto modo di introdurre nella battaglia infinita il cosiddetto Google Now. Il registratore vocale del tablet, infatti, sembra cavarsela egregiamente sia nei confronti del blasonati Siri, vero e proprio elemento di novità per l’iPhone 4S, sia soprattutto con S-Voice, che, tra critiche ed elogi, si è in breve tempo consolidato in questo mercato. Il duello a tre sembra essere piuttosto delicato, ma lasciamo ai nostri lettori la valutazione del filmato realizzato da TechRadar. Il confronto video tra i registratori vocali del Samsung Galaxy S3, Nexus 7 e iPhone 4S:

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.1 a settembre?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S2, Android Jelly Bean 4.1 e le polemiche annesse

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019