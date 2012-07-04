Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S: confronto video con il Nexus 7

[caption id="attachment_625" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs iPhone 4S"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 contro l’iPhone 4S, ma anche contro il nuovissimo Nexus 7, per quanto concerne una funzione delicata, come quella del registratore vocale. Più volte, in queste settimane, ci siamo imbattuti in video capaci di mettere a confronto il dispositivo Android con l’ultimo melafonino concepito da Apple, ma mai, prima d’ora, abbiamo avuto modo di introdurre nella battaglia infinita il cosiddetto Google Now. Il registratore vocale del tablet, infatti, sembra cavarsela egregiamente sia nei confronti del blasonati Siri, vero e proprio elemento di novità per l’iPhone 4S, sia soprattutto con S-Voice, che, tra critiche ed elogi, si è in breve tempo consolidato in questo mercato. Il duello a tre sembra essere piuttosto delicato, ma lasciamo ai nostri lettori la valutazione del filmato realizzato da TechRadar. Il confronto video tra i registratori vocali del Samsung Galaxy S3, Nexus 7 e iPhone 4S: