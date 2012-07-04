Samsung Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.1 a settembre?
04/07/2012
[caption id="attachment_633" align="aligncenter" width="530" caption="samsung galaxy s3 android jelly bean"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 riceverà l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1, ormai è fuori discussione, soprattutto dopo la citazione della casa produttrice coreana nel comunicato ufficiale dello scorso fine settimana, dove, tuttavia, non è emerso l’elenco dei dispositivi che potrà usufruire dell’update in questione. La domanda che tutti si pongono, a questo punto, è questa: “Quando sarà rilasciato Android Jelly Bean 4.1 per il Samsung Galaxy S3?”. Il pessimismo iniziale che si era diffuso in Rete, a proposito dello slittamento rispetto alle prime apparizioni dell’OS, in queste ore sta facendo spazio alle voci, secondo cui il sistema operativo di Google potrebbe essere disponibile per il Samsung Galaxy S3 già a partire dal mese di settembre, in contemporanea con il Samsung Galaxy Note 2. Per gli utenti che lo hanno già acquistato, non resta che incrociare le dita.
