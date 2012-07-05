Caricamento...

Samsung Galaxy S3 e Android Jelly Bean: pesante ritardo per l'aggiornamento?

05/07/2012

[caption id="attachment_638" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 Android Jelly Bean"]Samsung Galaxy S3 Android Jelly Bean[/caption] Samsung Galaxy S3 e Android Jelly Bean 4.1 probabilmente al centro di un caso in queste ore. Una fonte interna a Google, infatti, ha comunicato il probabile ritardo nel rilascio del sistema operativo per alcuni dispositivi, a causa di problemi tecnici dovuti soprattutto alla compatibilità con il modulo WiFi, oltre alla questione roaming. Non sono stati forniti ulteriori particolari, se non il fatto che, ad oggi, le previsioni di rilascio per Android Jelly Bean 4.1, relativamente al Samsung Galaxy Nexus, sono focalizzate sul bimestre luglio-agosto, mentre per il Nexus S si parla invece di ottobre-novembre. E il Samsung Galaxy S3? Preoccupante che nell’intervento in questione non sia stato neppure menzionato: resta da capire se l’annuncio è stato concepito per i soli modelli legati alla Google experience, oppure (nella peggiore delle ipotesi), all’universo Android in generale. In quest’ultimo caso, gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 dovrebbero attendere a lungo.

