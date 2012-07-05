Samsung Galaxy S3, prezzo a 554 euro su Coverlandia

[caption id="attachment_643" align="aligncenter" width="530" caption="samsung galaxy s3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è protagonista anche nella giornata di oggi di un’offerta ad un prezzo decisamente interessante, considerando quelle che al momento sono le medie dei negozi online, ma soprattutto di quelli fisici, dove spesso e volentieri ci si imbatte ancora nella proposta originale, pari a 699 euro. In particolare, su eBay, oggi è possibile prendere visione dell’offerta da parte di un rivenditore abbastanza noto, Coverlandia, con il quale è si può effettuare l’acquisto del Samsung Galaxy s3 al prezzo di 554 euro, senza dimenticare che le spese di spedizione sono incluse nel prezzo e che la garanzia dello smartphone è quella italiana. Coloro che sono interessati alla proposta di Coverlandia e intendono scegliere con calma tra la colorazione bianca e blu per il Samsung Galaxy S3, possono collegarsi a questa pagina.