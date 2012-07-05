Caricamento...

Samsung Galaxy S2, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1 più vicino?

05/07/2012

[caption id="attachment_649" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S2"]Samsung Galaxy S2[/caption] Samsung Galaxy S2 e l’aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1, da oggi, hanno un motivo in più per lasciar credere agli utenti, che si sono portati a casa lo smartphone di maggiore successo del 2011, che presto o tardi riusciranno ad unire le proprie strade. In queste ore, infatti, anche un annuncio “negativo” come quello di Google può avere dei risvolti positivi. Il colosso di Mountain View, infatti, ha annunciato ritardi sulla tabella di marcia sia per il Samsung Galaxy Nexus, sia per il Nexus S. E’ proprio quest’ultimo a ridare colorito agli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S2, considerando le caratteristiche in comune tra i dispositivi: insomma, se sarà possibile portare Android Jelly Bean 4.1 sul Galaxy Nexus, perché non si può fare altrettanto con il Samsung Galaxy S2? Resta da chiarire solo la compatibilità tra l'OS e l’interfaccia TouchWiz.

