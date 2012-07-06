Samsung Galaxy S3 e iPhone 5: il video di iSung Galaxy 5

[caption id="attachment_654" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 e l’iPhone 5 al centro di un mix incredibile, per uno smartphone senza eguali al mondo? E’ questo lo scenario che è stato immaginato nel corso delle ultime ore dallo staff di TechRadar, che ha dato vita al concept relativo a iSung Galaxy 5, modello in grado di mettere insieme i punti di forza del dispositivo coreano, con quelli che, con ogni probabilità, andranno a caratterizzare il nuovo iPhone 5. Uno scenario diametralmente opposto, rispetto a quello attuale, considerando le numerose controversie che caratterizzano i rapporti diplomatici tra la stessa Samsung e Apple, ma che, allo stesso tempo, risulta essere decisamente affascinante, considerando il potenziale tecnologico di un dispositivo come quello che è stato immaginato da TechRadar. Di seguito il video relativo ad iSung Galaxy 5, potenziale punto intermedio tra il Samsung Galaxy S3 e il nuovo iPhone 5.