Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S: durata batteria senza storia

Il Samsung Galaxy S3 ha letteralmente surclassato l'iPhone 4S, per quanto concerne un tema che decisamente a cuore degli utenti, vale a dire la durata della batteria, almeno stando a quanto emerso dallo studio che è stato condotto dal sito "Which?". In particolare, stando all'analisi in questione, il dispositivo Android pare avere un'autonomia pari a ben 726 minuti, per quanto concerne le chiamate in 3G, seguito dall'HTC One X, al quale, comunque, vengono dati quasi 100 minuti di distacco. Come accennato, decisamente più distante l'iPhone 4S, la cui autonomia in questo particolare contesto, invece, non supera la soglia dei 467 minuti. A sorpresa, uno degli smartphone dalla durata della batteria meno significativa è l'HTC Sensation XL, distante anni luce dal Samsung Galaxy S3, con appena 272 minuti al suo attivo.